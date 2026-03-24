Con el fin de evitar estrés y robos en transporte público para sus empleados, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), organismo que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, alista la contratación de un servicio de transporte en camionetas y autobuses para sus trabajadores.

En la licitación OAJ/SEA/DGRM/ITP/003/2026, la Dirección General de Recursos Materiales del OAJ también justifica la adquisición de este servicio al argumentar que habrá una reducción en accidentes de tráfico y los trabajadores reducirán los gastos que realizan en transporte.

También, justifica, al contar con un medio de transporte confiable y puntual, los trabajadores del Poder Judicial podrán llegar puntualmente a sus áreas de trabajo.

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Se detalla que, cubriendo cuatro líneas, se busca ofrecer este servicio a cerca de 110 trabajadores.

“A través del servicio el OAJ obtendrá los siguientes beneficios: reducción del estrés: proveer un medio de transporte específico para personas servidoras públicas ayuda a simplificar sus trayectos diarios, reduciendo significativamente el estrés asociado con el desplazamiento hacia y desde el trabajo.

“Disminución del riesgo de accidentes de tráfico: al utilizar el servicio de transporte, se disminuye la exposición de las personas servidoras públicas a accidentes de tráfico en sus trayectos, promoviendo su seguridad y bienestar. Reducción de gastos en transporte: reducir el gasto del transporte que tienen que hacer las personas servidoras públicas, ya que no tendrán que gastar en combustible para conducir su propio vehículo o en pasajes al utilizar el transporte público.

“Reducción de riesgos por inseguridad: reducir los riesgos a las personas servidoras públicas derivados de las condiciones de inseguridad en que se prestan los servicios del transporte público. Mejora en la puntualidad: al contar con un medio de transporte confiable y puntual, las personas servidoras públicas pueden mejorar sus índices de puntualidad, llegando a sus lugares de trabajo a tiempo y con regularidad. Sostenibilidad ambiental: cuidar el medio ambiente mediante el uso de un trasporte que puede llevar a varios pasajeros a la vez”.

Licitación OAJ/SEA/DGRM/ITP/003/2026

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El fallo de la licitación será dado a conocer el próximo 27 de marzo, y la vigencia para la prestación del servicio será a partir del 30 de marzo al 31 de diciembre de este año.

Rutas

En el anexo se detalla que las líneas que se cubrirán, tanto en horario matutino como vespertino, son de las estaciones del Metro Viveros y Barranca del Muerto al edificio de Periférico Sur 2321; otras rutas a cubrir son de las estaciones del Metro Universidad y Barranca del Muerto al edificio ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 170.

También se cubrirá la ruta Metro General Anaya al Reclusorio Sur y de Antiguo Camino a Culhuacán número 202 al Metro Constitución de 1917.

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En la página 9 se advierte que los autobuses para 41 pasajeros no deberán tener una antigüedad mayor a cuatro años durante la vigencia del contrato, lo cual se verificará en la factura de la unidad y tarjeta de circulación respectiva.

Se advierte que vehículos que presten el servicio deberán tener un sistema de control y monitoreo satelital GPS que permita conocer en tiempo real la ubicación exacta de la unidad.

El contrato estipula que los conductores no podrán conversar con los pasajeros durante el trayecto ni utilizar el celular al conducir.

“Los ascensos y descensos se deberán realizar en lugares seguros a fin de no exponer a los usuarios cuando la unidad se encuentre en alto total, con el freno de mano activado y las luces intermitentes encendidas.

“No entablar diálogo con los pasajeros durante el trayecto. No utilizar el teléfono celular mientras conduce. Tener comunicación inmediata para casos de emergencia con el supervisor administrativo y/o supervisor”.