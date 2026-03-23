La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal firmaron un Convenio Marco de Colaboración interinstitucional.

Esto con el objetivo de coordinar acciones orientadas a fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, así como erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Al presidir la suscripción del convenio, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano y la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, coincidieron en avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

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Durante el evento, realizado en el edificio sede de la Suprema Corte, el ministro presidente dijo que la igualdad formal no es suficiente para transformar la vida de cada mujer, en su entorno individual, en su entorno colectivo.

“Necesitamos trabajar fuerte hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y verdadera, la que se sienta en el cuerpo, en la dignidad de cada una de ustedes. Esta para mí es la apuesta central”, subrayó Aguilar Ortiz.

Indicó que el convenio busca conjuntar conocimientos, experiencias y atribuciones constitucionales hacia este fin y la Corte está abierta a recibir todas las contribuciones, reflexiones y propuestas para lograr alcanzar este escenario de justicia para las mujeres.

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En su intervención Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del gobierno federal, comentó que la firma del convenio marco con el Alto Tribunal se da en un contexto histórico sin precedentes, que obliga a las autoridades del Estado mexicano a redoblar esfuerzos ante los desafíos pendientes.

“Estamos muy claras en el momento que estamos viviendo, tenemos a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos en un momento donde los avances de la lucha de las mujeres son evidentes, están a la vista, la paridad de género es una realidad, más mujeres estamos en la toma de decisiones; pero también hay muchos retos y estamos en la construcción de la sociedad de un México más igualitario”, aseveró la funcionaria.

En tanto el presidente del OAJ, indicó que el principal objetivo de esta firma es coordinar las acciones orientadas a fortalecer la administración de justicia, porque México tiene una larga tradición en la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

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