La disputa entre Ricardo Salinas Pliego y Morena por el uso de la imagen del empresario en un spot podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que el Tribunal Electoral se declare incompetente para resolver la queja interpuesta por el partido y el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de un juez que determinó cesar la transmisión de dicho anuncio.

El proyecto de resolución de los expedientes SUP-JG-14/2026 y SUPJG-15/2026, a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, prevé declarar al Tribunal Electoral incompetente de resolver si la decisión del juez en materia civil debe continuar o echarse para atrás, ya que considera no ser la vía legal para impugnar los actos en materia civil.

El asunto se discutirá en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, citada este miércoles a las 12:00 horas.

En el recurso presentado ante el Tribunal Electoral, el INE se quejó de que el juez en materia civil está invadiendo atribuciones exclusivas de la autoridad electoral sobre transmitir o no un spot de partido político.

Lee también Diputada de Morena propone que violencia estética en los trabajos se considere práctica discriminatoria; busca modificar Ley

Por su parte, Morena consideró que los derechos por el uso de imagen en un spot político corresponden al ámbito electoral y no solo al civil, mercantil o de propiedad intelectual; por lo que –según su agravio—la decisión del juez “altera el modelo constitucional de comunicación político-electoral y restringe de manera indebida la libertad de expresión política”.

Para resolverlo, el magistrado Reyes Rodríguez propone retomar el pronunciamiento de la Suprema Corte de que “la Sala Superior no puede calificar la competencia de otros órganos ajenos a la jurisdicción electoral”. Así que el caso tendría que resolverse, finalmente, ante la Corte.

Darán revés a Salinas Pliego y concederán la razón al INE

En otro proyecto de resolución, sobre el mismo caso, el magistrado Reyes Rodríguez prevé confirmar –pero por otras razones—el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por el cual se desechó una queja en contra de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, por autorizar dicho spot.

Lee también Lilia Aguilar, diputada del PT, acusa a Morena de ciberacoso por rechazo a reforma electoral; pide acabar corrupción en la 4T

El su acuerdo, la UTCE del INE admitió la queja que tenía que ver con la supuesta calumnia sostenida en contra de Ricardo Salinas Pliego, al colocar su imagen junto a la frase: “Hay quienes ven a México como un botín”; pero desechó la responsabilidad contra la líder de Morena por no poder afirmar que es su voz la que dice la frase en el spot y tampoco puede tener sanciones por autorizar la transmisión, ya que es competencia del INE.

Ricardo Salinas Pliego se inconformó ante el Tribunal Electoral al considerar que “la responsabilidad personal de las personas dirigentes partidistas está expresamente contemplada por la ley” e insistió en que la voz en off del spot es la de Luisa María Alcalde.

La Sala Superior votará este miércoles el proyecto que pretende dar apoyo a la decisión que finalmente emitió el INE, por considerar que la resolución de la UTCE sobre el caso no se basó en un estudio de fondo, por lo que, al desechar lo que parecen obviedades legales, le asiste la razón.

Lee también Verde asegura que senadores que le prestó Morena son libres de regresar a su bancada; buscamos acuerdos ante reforma electoral: Velasco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js