Tras haber afirmado en sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las personas nacidas in vitro no forman parte de la familia, la ministra María Estela Ríos González pidió no sacar de contexto sus declaraciones.

En una nota aclaratoria publicada en sus redes, aseguró que la expresión sólo tuvo un “carácter ilustrativo” en el razonamiento específico que se exponía, sin que su finalidad fuera cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.

Ríos González señaló que el sentido de dicho argumento fue destacar que la violencia contra las mujeres puede presentarse en diversos ámbitos, incluido el familiar, tal como lo reconoce el artículo segundo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con la togada, la reflexión formulada “las personas in vitro no forman parte de la familia” busca enfatizar que la noción de familia comprender a las mujeres como parte del ámbito social en el que se desenvuelven.

“De ahí que mi afirmación fue que todas las personas, incluidas las mujeres, forman parte de una familia y de un entorno social en el que pueden presentarse dinámicas de violencia en su contra deben ser visibilizadas y atendidas por el Estado”, agregó.

María Estela Ríos subrayó que su intervención en el Pleno estuvo dirigida a enfatizar la importancia de reconocer que la violencia de género en contra de las mujeres no se limita a una circunstancia aislada de la comunidad.

En su nota, reiteró que la violencia puede presentarse dentro del ámbito familiar, problemática que exige que las instituciones del Estado mantengan mecanismos de protección amplios para la defensa integral de las víctimas y eliminar “cualquier tipo de violencia que se genere en contra de todas nosotras”.

La ministra aclaró que esta expresión se dijo durante la discusión del proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 154/2021, bajo la ponencia de Arístides Guerrero García, donde se analizó la constitucionalidad del artículo tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que establece la denominación de Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en dicha entidad.

