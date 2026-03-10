La ministra María Estela Ríos González desató una serie de reacciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este martes, al afirmar que podría estimarse que las personas que hayan nacido in vitro, es decir, mediante reproducción asistida, no forman parte de la familia.

En sesión del Pleno, los ministros discutían un proyecto de Arístides Guerrero García, que busca determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género, en el Estado de Chihuahua, tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

El asunto tiene su origen a finales de 2021, cuando el Congreso de Chihuahua aprobó reformas a fin de que la Fiscalía Especializada para atender a mujeres víctimas de violencia atendiera también a la familia.

Estas reformas también permitían que dicha Fiscalía Especializada tuviera ciertas facultades respecto a los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad.

Sin embargo, el togado explicó que los legisladores locales consideraron que las modificaciones representaban un retroceso en la protección y garantía de los derechos de las mujeres.

“Si bien las demás personas que son parte de la familia tienen derecho a ser atendidas por personal calificado, es importante que se cuente con una Fiscalía que solo atienda a mujeres víctimas de violencia”, estima el proyecto del ministro ponente, que invalida las normas que extendían esta competencia a “la familia”.

La ministra María Estela Ríos, quien se manifestó en contra del proyecto, dijo que la propuesta es omisa es considerar que al fortalecer la puerta de entrada a atender la violencia familiar beneficia a las mujeres.

“Niños, niñas y adolescentes son víctimas colaterales frecuentes de la violencia de pareja, por lo que un diseño integrado que permita medidas simultáneas materializa el interés superior de la niñez”, expresó en sesión del Pleno.

Según la ministra, las normativas que se propone invalidar aceleran medidas de protección y refuerzan el acceso a las mujeres a la justicia, debido a que la violencia intrafamiliar la sufren mayoritariamente las mujeres.

“Puedo reconocer que hay hombres víctimas de violencia, pero la mayor proporción se da en contra de las mujeres”, añadió.

Sin embargo, más adelante desató polémica por afirmar, al refrendar su voto en contra, que la violencia puede darse en el ámbito familiar y que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia.

“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, comentó.

En su argumentación, pidió que la protección a la mujer no se reduzca exclusivamente al ámbito personal e individual, ya que “la agresión no se sufre solo en el trabajo o el trayecto o en función de su situación de vulnerabilidad individual, sino que también puede darse y se da dentro de la familia”.

“La violencia y los estereotipos se van a dar con independencia de si está o no dentro de la familia, por eso me parece correcto que se incorpore el tema de la familia. Si no la ha vivido alguien: qué bueno que así sea, pero hay muchas mujeres jóvenes que han sufrido ese tipo de condiciones”, resaltó.

El proyecto no contó con los votos mínimos suficientes para invalidar la norma, debido a que sólo fue avalado por el ministro ponente Arístides Guerrero García, el presidente Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama. Por ende, la Fiscalía Especializada mantendrá su facultad a atender a las familias.

La ministra María Estela Ríos González en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 9 de febrero de 2026. Foto: SCJN/Cuartoscuro

Abogadas condenan comentario de la ministra Ríos González

La abogada y columnista de EL UNIVERSAL, Leslie Jiménez, condenó en sus redes sociales que más allá de los memes que este comentario de la ministra Ríos pudo desatar, la expresión es “gravísima” porque estigmatiza los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La también abogada y columnista de este diario, Melissa Ayala, señaló que el acceso a técnicas de reproducción asistida es un derecho protegido por la Constitución, por varios tratados de los que México es parte y que, además, el propio Alto Tribunal ha emitido una sólida línea jurisprudencial en la materia.

En ese sentido, lamentó los dichos de María Estela Ríos, que ignoran esto y son “abiertamente discriminatorios para todos los bebés que han sido concebidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida”.

“Espero, genuinamente, que la ministra por lo menos emita un comunicado disculpándose”, agregó Ayala.

