A la Cámara de Diputados llegó la instrucción, a la mayoría parlamentaria de Morena y aliados, para que voten a favor de Aureliano Hernández Palacios Cardel como el próximo titular de la (ASF).

Palacios Cardel es considerado un "hombre de casa" pues actualmente vigila el Gasto Federalizado dentro de la propia ASF como Auditor Especial.

El licenciado en economía es considerado un hombre cercano a .

Aureliano Hernández llegó a la ASF en 2018, como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”, sin embargo, en octubre de 2025 asumió como Auditor Especial de Gasto Federalizado.

Tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz, por lo que también se considera cercano a la gobernadora Rocío Nahle.

La terna, en la que también compiten, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, será sometida al pleno en las próximas horas, sin embargo, desde el mediodía, las y los diputados de Morena comenzaron a recibir la instrucción de votar a favor de Palacios Cardel, por lo que se espera que él sea el perfil que obtenga el apoyo de la mayoría calificada.

