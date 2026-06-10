César Ramos calificó a la Copa del Mundo Rusia 2018 como sus “primeros pasos”. Apenas siete años después de su debut en Primera División, ya había llegado a la cúspide.

El árbitro internacional mexicano recordó cómo vivió su primera experiencia en “un evento tan lindo” como el Mundial.

“[Fue] muy vibrante, con los nervios, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Era muy joven, tenía 34 años, y no tenía idea de lo que era un ambiente de Copa del Mundo, hasta que lo conocí en aquel Brasil-Suiza. Fue muy emocionante debutar en una Copa del Mundo”, recordó.

También reconoció que no fue sencillo presentarse en una justa mundialista con uno de los cambios más grandes que han existido en la historia del futbol.

“Me tocó una gran modificación tecnológica, fue el primer Mundial en el que se implementó el videoarbitraje. Fue una adaptación previa. El VAR tenía un año o dos de haber nacido y todos los seminarios fueron enfocados en aprender lo que era”, dijo.