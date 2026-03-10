Más Información
Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, presentaron la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.
Los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección, son: Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.
El diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión, detalló que revisaron 3 mil 080 cédulas de evaluación, y el dictamen fue aprobado por 37 votos a favor.
Aureliano Hernández Palacios Cardel es auditor especial del Gasto Federalizado; Elizabeth Barba Villafán es contadora pública y abogada; y Luis Miguel Martínez Anzures es titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
El actual titular de la ASF, David Colmenares, quien buscaba su reelección, no fue incluido en la terna, al no estár entre los tres mejores promedios de calificación.
El dictamen será discutido por el pleno, en la sesión ordinaria de hoy.
