Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados concluyeron con la calificación de las entrevistas realizadas a 77 aspirantes a la ASF y ya tienen una lista de los 10 mejor calificados, entre los que destacan David Colmenares, Miroslava Carrillo, Gerardo Lozano y Emilio Barriga, entre otros.

Los mejor calificados son Natalia Téllez, Edwin Meraz, David Colmenares, Miroslava Carrillo, Eduardo Gurza, Emilio Barriga, Elizabeth Barba Villafaña, Cardel Aureliano Hernández, Gerardo Lozano Dubernard, y Juan José Serrano.

De esa lista, la mañana de este martes se elegirá la terna que se someterá a votación el próximo miércoles ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Ayer, Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia, anunció que hoy tendrán lista la terna de aspirantes a titular del órgano fiscalizador de 2026 a 2034.

“Yo ya avisé de manera económica tanto a la presidencia de la Mesa Directiva como al presidente de la Jucopo que el día de mañana estaremos sesionando y el día de mañana tendremos una terna para que ellos en Jucopo, el día de mañana, puedan determinar cuándo sube a pleno”, detalló.

La sesión para definir la terna se realizará en punto de las 9:00 horas de hoy: “Aunque nuestro plazo vence el miércoles, hasta ahorita creo que tenemos ya el acuerdo para lograr sesionar mañana a las 10. Estamos en sesión permanente, luego entonces no tenemos que avisar con 24 horas de anticipación, podemos convocarla en cuanto tengamos el acuerdo de los partidos”.

Herrera Borunda enfatizó que ya comunicó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, que mañana tendrán la terna para que ellos determinen cuándo se sube al pleno la propuesta para su votación.

Detalló que de 92 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de selección solamente 81 pasaron a la fase de entrevistas, de los cuales únicamente 77 fueron entrevistados.

El plazo para que cada integrante de la comisión entregue las evaluaciones venció a las 12:00 horas de este lunes.

Javier Herrera explicó que cada diputado tenía una rúbrica de evaluación, donde calificaba las cualidades tanto de preparación como de visión, el desenvolvimiento que tenía cada candidato durante las entrevistas.

“Esas 3 mil 80 evaluaciones que les entregamos foliadas a los diputados que nos las firmaron las recibimos en la Secretaría Técnica y en la UEC, en sobre cerrado. Vamos a empezarlas a procesar con testigos de cada uno de los grupos parlamentarios, las personas que debidamente acreditaron, y esa matriz de evaluación, los promedios”, indicó.

Asimismo, informó que la presidencia de la comisión propondrá que la terna se conforme con los perfiles mejor evaluados y se garantice que al menos haya una mujer; de lo contrario, que se aplique una acción afirmativa para que sí haya una mujer en la terna, pero esto se tendrá que acordar y votar en la comisión.