En su entrevista con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Juan José Serrano Mendoza, excontralor de la Ciudad de México (2028-2024 durante la gestión de Claudia Sheinbaum), dijo que en caso de ser elegido titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) buscará presentar más denuncias contra desvío de recursos y un mayor monto recuperado.

“De contar con su apoyo y ser nombrado auditor superior de la Federación estableceremos una política de cero tolerancia a la corrupción y máxima exigencia de resultados, lo cual habrá de materializarse en más denuncias y en una recuperación de activos más efectiva”, afirmó.

Sin embargo, dichos resultados no derivarían de un mayor número de auditorías practicadas al gobierno federal o al gasto federalizado, ya que se pronunció por no aumentarlas.

ASF. Foto: EL UNIVERSAL

“Hay que considerar que las auditorías deben ser mejores y no muchas, yo prefiero que el trabajo se haga de manera determinada y correcta, y muy puntual, mejores auditorías y no mayor número de auditorías”, refirió.

El exfuncionario capitalino también propuso reducir la estructura del órgano fiscalizador.

“Tenemos que identificar el organigrama y las áreas que no generan, o que no están dando los resultados que merecen o que no ayudan en el tema de la fiscalización en pro del Estado mexicano, me parece que deben de reasumirse, es decir, todavía hay oportunidad, tal vez, de reducir la estructura en beneficio de hacer las cosas bien”, dijo.

Finalmente, aseguró que la ASF “requiere un cambio sustantivo”, es decir, “una reestructura interna bajo el principio de congruencia institucional, optimizaremos nuestro presupuesto para realizar auditorías con mayor profundidad y menor costo”.

“Para dotar a la institución de la contundencia que hoy le falta, emplearemos mecanismos de inteligencia institucional, lo cual nos llevará a transitar de revisiones estáticas a un modelo de mejora continua, con semáforos de control diseñados específicamente para impedir que las facultades sancionatorias prescriban por negligencia o por descuido”, manifestó.

