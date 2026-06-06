En 2016, el Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión de deportes urbanos como el skateboarding, cuyo reconocimiento mundial llegó con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si bien es un deporte extremo masculinizado, mujeres patinadoras dan clases y organizan competencias en parques de la Ciudad de México.

Este año el proyecto para la difusión del skate femenil, Mujeres en Patineta, fue parte de la organización de la categoría femenil del Battle for Atlantis Bowl Festival.

Esta práctica consiste en deslizarse sobre una patineta y realizar trucos o maniobras. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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Este deporte extremo comienza a ser popular entre menores de edad. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Cada año, en la Ciudad de México se llevan a cabo competencias y convivencias de skateboarding. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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