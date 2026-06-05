El Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.2 en Ometepec, Guerrero. Aunque se sintió en la Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho informó que ante la percepción de sismo en la Ciudad de México se activó protocolo de seguridad y protección civil.

“Tras la percepción de #sismo en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil”, indicó a través de cuenta de X.

Tras una revisión, las autoridades capitalinas informaron que de manera preliminar no hay daños ni afectaciones.

#CiudadSegura | Tras la percepción del sismo y como resultado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de elementos de la @SSC_CDMX en la #CDMX, no se reportan daños o afectaciones relevantes.



En coordinación con @SGIRPC_CDMX, nos mantenemos pendientes e informando ante… https://t.co/FrgKavNHs1 pic.twitter.com/xMaJq65DE2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 5, 2026

Activan protocolo en el Metro de la CDMX

El Metro actuvó sus protocolos tras sismo. Foto: Twitter @MetroCDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó el protocolo de actuación por sismo en toda su red luego del movimiento registrado este viernes, con el objetivo de verificar las condiciones de operación de los trenes.

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que personal especializado realizó inspecciones en trenes, vías, estaciones e instalaciones estratégicas para descartar afectaciones derivadas del sismo.

“Implementamos el protocolo de actuación por sismo en toda la red del Metro, realizando las revisiones correspondientes en trenes e instalaciones para garantizar condiciones seguras de operación”, señaló.

Implementamos el protocolo de actuación por sismo en toda la red del @MetroCDMX, realizando las revisiones correspondientes en trenes e instalaciones para garantizar condiciones seguras de operación.

Las áreas operativas permanecen atentas al servicio y al seguimiento de las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 5, 2026

Luego de activar el protocolo, Adrián Rubalcava informó que la operación del servicio se normaliza de manera paulatina, sin registrarse incidentes.

Talleres, edificios administrativos e instalaciones de la red reportan condiciones sin novedad. Asimismo, las líneas operan con normalidad.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa informó que no se activó la alerta sísmica debido a que no se superó la magnitud de 6.0 y el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México.

“La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”

La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0 — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 5, 2026

AICM no reporta daños

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) destacó en su cuenta de X que luego del sismo de magnitud 5.2, se llevaron a cabo los protocolos de protección civil correspondiente, sin reportar ningún daño, por lo que opera con normalidad.

#AICMInforma

Luego del sismo que se percibió esta tarde en la ciudad, se llevaron a cabo los protocolos de protección civil correspondiente, se revisaron las instalaciones del aeropuerto sin reportar ningún daño. Operamos con normalidad. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 5, 2026

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bmc/cr