Trabajadores y comerciantes del primer cuadro de la Ciudad de México realizaron un bloqueo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de su cruce con avenida Hidalgo, para exigir al gobierno capitalino el retiro de las vallas metálicas colocadas alrededor del Zócalo.

Los inconformes señalaron que el cierre de calles derivado de la instalación de estas estructuras ha afectado la actividad comercial en la zona, provocando pérdidas económicas importantes para los negocios establecidos.

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De acuerdo con los manifestantes, son al menos dos calles las que se mantienen afectadas y más de 300 locales comerciales estarían enfrentando una disminución considerable en sus ventas.

Trabajadores alzan la voz debido a las perdidas millonarias por no tener ventas esto por el colocamiento de vallas alrededor del Zócalo que impiden el paso de los clientes. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Entre los participantes se encuentran trabajadores y comerciantes conocidos como “la calle de las novias”, ubicada en República de Chile, quienes decidieron cerrar Eje Central para visibilizar la situación y solicitar una solución ante las pérdidas que aseguran estar registrando.

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Los comerciantes pidieron a las autoridades retirar las vallas y permitir el libre acceso al Centro Histórico, al señalar que la falta de movilidad en la zona ha impactado directamente en sus ingresos.

La protesta generó afectaciones a la circulación vehicular en uno de los principales cruces del Centro Histórico, mientras autoridades realizan labores de atención y seguimiento a la manifestación.

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