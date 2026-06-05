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Naucalpan.- Después de más de siete horas de permanecer cerrada por un choque múltiple, la circulación en la autopista Chamapa-Lechería ya fue reabierta.
Lo anterior ocurre con reducción de carriles en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 25, informó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
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Fue alrededor de las 4:30 de la madrugada de este viernes cuando tres vehículos de carga chocaron en dirección a Toluca, antes de llegar a la caseta de La Venta.
Una pipa comenzó a incendiarse y provocó la movilización de los servicios de emergencia. Y bomberos municipales de Naucalpan acudieron para sofocar las llamas.
La circulación en la vialidad de cuota fue cerrada en su totalidad debido al accidente que no dejó personas lesionadas de gravedad ni fallecidos.
Chocan dos pipas y un tráiler en la Chamapa-Lechería; cierran circulación en ambos sentidos de la autopista
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