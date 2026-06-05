Naucalpan.- El choque entre tres vehículos de carga provocó el incendio de una de las unidades y el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Chamapa-Lechería.

Dos pipas y un tráiler chocaron alrededor de las 4:30 de la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 25, antes de la caseta de Chamapa, en dirección a Toluca.

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Una de las pipas involucradas en el choque múltiple comenzó a incendiarse y fueron bomberos de Naucalpan los que se encargaron de controlar las llamas. No hubo víctimas mortales ni personas lesionadas.

Además, un tráiler se salió del camino y cruzó al sentido contrario, obstruyendo la circulación en dirección a Lechería.

Bomberos de Naucalpan se encargaron de controlar las llamas. Foto: Especial

La vialidad fue cerrada en su totalidad, en ambos sentidos, para la atención de la emergencia, de acuerdo con lo informado por Caminos y Puentes Federales.

CAPUFE agregó que para las personas usuarias de la vialidad de cuota, hay desviaciones en los siguientes puntos:

Dirección Chamapa, a la altura del km 17, en la salida a Lomas Verdes

Dirección Lechería, a la altura de la Plaza de Cobro Chamapa

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Chamapa - Lechería, km 25. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple e incendio de tracto camión tipo pipa.



Se desvía el tránsito vehicular en los… — CAPUFE (@CAPUFE) June 5, 2026

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