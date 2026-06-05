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Tlalnepantla, Méx.- Usuarios del transporte público detuvieron a un presunto asaltante que intentó despojarlos de sus pertenencias tras amagarlos con un arma de fuego; durante el enfrentamiento, una persona perdió la vida por impacto de bala.
Los hechos ocurrieron mientras la unidad circulaba por Periférico Norte, a la altura de Santa Mónica, en la zona de Viveros, con destino a Arboledas y San Mateo, Atizapán de Zaragoza.
Policías municipales, personal de Tránsito y servicios de emergencia acudieron al sitio, tras haber recibido el reporte en el C4 Poniente.
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A su llegada, los elementos municipales acordonaron la zona. El presunto responsable quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que inició las investigaciones correspondientes.
El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, instruyó a las áreas municipales brindar apoyo a los familiares de la persona fallecida.
El gobierno municipal señaló que colaborará con las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones.
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