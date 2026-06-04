Las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada provocaron diversos encharcamientos e inundaciones en varias zonas de la Ciudad de México, generando afectaciones a la circulación vehicular y problemas para habitantes de algunas colonias.

Uno de los puntos más afectados se reportó sobre Eje 1 Norte, a la altura del Metro Hangares, donde la acumulación de agua dejó la vialidad prácticamente anegada debido a la intensidad de la precipitación registrada en la zona.

En la alcaldía Venustiano Carranza, sobre Eje 2 Norte y Gran Canal, en las colonias 20 de Noviembre y Ampliación Venustiano Carranza, vecinos reportaron un brote de aguas negras que provocó el encharcamiento de la vialidad y el ingreso de agua contaminada a algunos domicilios. Habitantes realizaron maniobras para intentar contener la afectación, mientras solicitaron atención y el cierre preventivo de la circulación.

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Fuertes lluvias provocan inundaciones en CDMX; reportan encharcamientos y brote de aguas negras. Foto: Especial

Otro punto con afectaciones fue el túnel de Xola y Calzada de Tlalpan, donde la acumulación de agua complicó el paso de automovilistas.

Asimismo, se registró presencia de agua sobre avenida Zaragoza y Cuauhtémoc, con dirección hacia Puebla, generando tránsito lento y complicaciones para los conductores.

Autoridades y equipos de emergencia mantienen recorridos para atender los puntos afectados y retirar el agua acumulada.

LL