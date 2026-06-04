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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Título de Asignación del Tren Lechería-AIFA, por lo que se oficializa que Banobras estará a cargo de la operación del ramal.
Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello Banobras queda a cargo de la infraestructura y equipos ferroviarios implementados, funcionales, documentación necesaria, derecho de vía, terminales y estaciones intermedias, patios, cocheras y talleres, así como los edificios administrativos correspondientes.
La SICT, previa verificación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), entregará a Banobras lo antes mencionado para que opere el servicio de pasajeros de la ruta Buenavista-Lechería-AIFA, a través del FONADIN, que es el Fideicomiso Público de Administración y Fuente de Pago número 1936.
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Banobras, a través del FONADIN, tendrá a su cargo la construcción, operación y explotación de la vía general de comunicación ferroviaria que corresponde al ramal Lechería-AIFA, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
También la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de regular suburbano e interurbano, lo que aplica en la ruta Buenavista-Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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vr/bmc
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