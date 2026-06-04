Las largas filas y la molestia de los usuarios continúan en la estación Xola del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde cientos de personas esperan abordar las unidades de RTP que brindan servicio emergente ante la suspensión del tramo Xola-Pino Suárez de la Línea 2.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se constató que muchas personas no se habían enterado que el servicio emergente seguiría el día de hoy, ya que se preveía que el Metro reabriera este jueves las estaciones de dicho tramo que conecta con el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En Xola, las filas para acceder a los autobuses daban vuelta alrededor de los accesos y se extendían hasta el interior de la estación, provocando aglomeraciones y tiempos de espera prolongados para quienes buscan trasladarse hacia el Centro Histórico y otros puntos del norte de la ciudad.

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“Somos los que sufrimos”: pasajeros estallan por caos en RTP de la Línea 2

Sin embargo, usuarios denunciaron que persiste una importante falta de organización para abordar las unidades, situación que afecta especialmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida y pasajeros que realizan recorridos largos.

Entre las personas afectadas se encontraba una adulta mayor que se apoyaba de un bastón y se dirigía al Centro de la Ciudad de México, quien expresó a este diario su inconformidad por las complicaciones que enfrenta para trasladarse.

“Es una millonada la que están gastando cuando el pueblo lo necesita, pero se los vamos a cobrar (en las elecciones), bendito Dios no soy tonta”, comentó.

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La usuaria señaló que muchas personas esperaban que este jueves el servicio ya estuviera normalizado.

“Según hoy iba a estar normal (el servicio de la Línea 2), pero así pasó con el Tren Ligero, y nosotros estamos lesionados, que nos cuesta subir las escaleras, adultos mayores, este gobierno no ve eso”, señaló.

Además, criticó la manera en que se realiza el ascenso a las unidades de RTP.

“Hay mucha desorganización, ve cómo nos están subiendo a los RTP, no hay un orden, pero estamos en las manos de ellos y no podemos hacer nada”, expresó.

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La mujer también relató que muchos pasajeros se enteraron de la suspensión del servicio una vez que ya se encontraban realizando su trayecto.

“Uno como usuario, pueblo, somos los que sufrimos. Nos enteramos en Tasqueña que no iba a servir el Metro”, afirmó.

El Metro informó que el servicio especial con apoyo de RTP continuará en los próximos días –hasta el sábado– mientras concluyen los trabajos de rehabilitación en Calzada de Tlalpan.

LL