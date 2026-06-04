La jefa de Gobierno, Clara Brugada, le presumió a diputadas y diputados locales de Morena la Calzada Flotante que se localiza sobre avenida Tlalpan.

En redes sociales, legisladoras presumieron este tour nocturno y destacaron los beneficios de este jardín elevado.

“Estamos recorriendo el Parque Lineal, pero sabían qué impacto la iluminación, o sea, aquí donde estoy parece de día. La iluminación está impactante”, dijo Cecilia Vadillo.

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La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, se dijo sorprendida por este parque elevado “que es una maravilla”, pues cuenta con nueve fuentes, siete pérgolas, 15 mil metros cuadrados reconstruidos, 81 mil plantas, 176 árboles, 183 luminarias, ocho velarías, estatuas, entre otras cosas.

“Aquí arriba hay paz, tranquilidad, hay plantas, hay espacios en lo que se están sembrando muchas especies endémicas de la Ciudad, nos encontramos con cosas tan hermosas y preciosas como los contenedores donde están los árboles que están hechos con material reciclado: todas las lonas, todo el pet que hay en la Ciudad, están hoy en estos contenedores.

Clara Brugada presume Calzada Flotante a diputados de Morena; destacan parque elevado rumbo al Mundial 2026. Foto: Especial

Pero no solamente eso, también están las bancas que se colocaron acá, estas bancas que están creadas con material de reciclado”, comentó.

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Añadió que más allá de lo que pueda decir la oposición, que dice que todo está mal y que es un caos, este es el derecho al espacio público, y una muestra más de cómo gobierna la transformación.

“Jamás nos hubiéramos imaginado que sobre Calzada de Tlalpan, arriba del Metro, hubiera estas cosas tan preciosas. Por eso están enojados, por eso no les gusta que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, siga avanzando y siga creando espacios; entonces, me parece importante decir que así es como gobierna la transformación, si nos ponen un obstáculo lo vamos a brincar y vamos a seguir creando, vamos a seguir innovando, porque esto que hoy está aquí se va a quedar para nuestros hijos y para sus hijos”, comentó.

Y añadió: “Lo que pensamos que no se podía hacer se puede hacer, se puede vivir, se puede sentir, se puede palpar. El recurso público, que es de todas y todos nosotros, hoy esta aquí en este espacio que tú vas a poder disfrutar dentro de muy poco para ti y para tu familia, lo que decían que no se podía hoy es una realidad y aquí está, en el parque elevado de Clara Brugada”.

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Abajo de la Calzada Flotante, sobre avenida de Tlalpan, siguen los trabajos a marchas forzadas para terminar esta obra antes de la inauguración del mundial, el 11 de junio.

LL