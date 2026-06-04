Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro que descendieron en la estación Xola bloquearon la circulación sobre la Calzada de Tlalpan, con dirección Sur a Norte, luego de denunciar la falta de unidades de apoyo para continuar con su traslado.

De acuerdo con los pasajeros, el servicio de camiones de apoyo no se encuentra operando, por lo que decenas de personas quedaron varadas en la zona. Elementos policiacos presentes en el lugar señalaron que esperaban indicaciones para la implementación del operativo correspondiente, situación que incrementó la molestia entre los usuarios.

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Ante la falta de respuesta y la ausencia de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los inconformes decidieron cerrar la vialidad como medida de protesta.

La afectación se deriva de la suspensión del servicio del Metro por trabajos de remodelación, cuya extensión de tiempo provocó cambios en la operación y mayor impacto para los usuarios.

Autoridades permanecen en la zona para atender la situación y liberar la circulación.

LL