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Una persona perdió la vida luego de sufrir un accidente a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Jardines del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, durante la mañana de este viernes.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba sobre la calle Amado Nervo, en inmediaciones del cruce con Aquiles Serdán, cuando presuntamente perdió el control de la unidad y cayó desde un barranco de aproximadamente cuatro metros de profundidad.
Al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes localizaron a un hombre de entre 25 y 30 años de edad con lesiones, principalmente en la cabeza, y quien se encontraba inconsciente.
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Tras realizar la valoración médica, los especialistas determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir las labores correspondientes.
Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el procesamiento del lugar y llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar la causa del fallecimiento.
Una vez concluidas las labores de los cuerpos de emergencia, la zona quedó a cargo de las autoridades correspondientes.
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