La selección de Corea del Sur arribó al aeropuerto de Guadalajara la tarde de este viernes, donde los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por autoridades locales y un mariachi.

Mariachis y fans reciben a la Corea del Sur en el aeropuerto. (Foto: Ulises Ruiz/ AFP)

El equipo coreano jugará su primer partido el próximo jueves contra Chequia en el Estadio Guadalajara y el 18 de junio, en la misma sede, se enfrentará a México.

🇰🇷 ¡@theKFA llegó a la Sede Más Mexicana! 🇲🇽



Con mariachi, charrería y muchas sonrisas, le dimos la bienvenida a la Selección de Corea del Sur a la Perla Tapatía 📍 pic.twitter.com/bemagiCxsk — FIFA World Cup 26 Guadalajara™ (@Gdl2026) June 6, 2026

Una hora después de bajar del avión, la delegación de Corea abordó el autobús que fue escoltado por varias patrullas hasta el hotel dónde se concentrará, en la zona de la Expo Guadalajara; ahí, los jugadores fueron recibidos por decenas de fanáticos que portaban banderas y carteles.

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A partir de este sábado la selección de Corea tendrá sus entrenamientos en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

COREA DEL SUR YA ESTÁ EN MÉXICO 🇰🇷🇲🇽



La selección surcoreana aterrizó hoy en territorio mexicano con miras al #Mundial2026.



¡Vamos chicos! 💪🏻🇰🇷 pic.twitter.com/20brRb3Yft — K League en Español 🇰🇷⚽️ (@KLeagueEspanol) June 5, 2026

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