Chilpancingo. - El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que la red de extorsión, que presuntamente encabeza Jesús Zamora Cervantes, exasesor del ayuntamiento de Acapulco, podría ser la misma que asesinó a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y de la organización Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi).

Barrera Hernández afirmó que una de las líneas de investigación sobre el asesinato de Suástegui Muñoz es la extorsión.

“Marco lo denunció a la red de extorsión, intentó evadir pagar la extorsión, pero al ver que ya era un grupo grande, no le quedó de otro que pagar; lo que no le gustó fue cuando le impusieron un pago mayor. Ahí se organizó con los demás prestadores y se reunieron con el grupo de extorsionadores y les dijeron que de plano ya no podían, que solo trabajarían para ellos; se vio obligado a estar en una situación de confrontación, porque ninguna autoridad los atendió”.

La madrugada del miércoles en Acapulco fue detenido Zamora Cervantes junto a otros diez integrantes del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco. Todos son acusados de formar parte de una red dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en gran parte de la Costera Miguel Alemán, según informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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De los 11 detenidos, informó García Harfuch, 7 contaban con orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

García Harfuch colocó a Zamora Cervantes como presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar “sistemáticamente” a prestadores de servicios turísticos.

Barrera Hernández no descartó que sea la misma red porque, según las autoridades, era la que extorsionaba en casi todas las playas de la costera Miguel Alemán.

De los 11 detenidos, 7 contaban con orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. | Foto: Especial.

“Los autores materiales del asesinato de Marcos se supone que son parte de esta red (que encabeza Zamora Cervantes) y vemos que la fiscalía no actúa y no ejecuta las órdenes de aprehensión. Esta red podría ser la misma que denunció Marco, que lo extorsionaba y que lo amenazó, porque esta red, porque han dicho las autoridades, es la que extorsionaba en todas las playas”.

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Zamora Cervantes tomó el liderazgo absoluto del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco, tras el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Cecop y de la Tuderpi.

El Tuderpi formaba parte del Frente de Defensa de la Zona Marítima Terrestre de Acapulco y Suástegui Muñoz era su principal vocero.

Suástegui Muñoz fue atacado a balazos la noche del 18 de abril del 2025 en la playa Icacos, donde rentaba mobiliario y motos acuáticas. Siete días después murió.

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 30 de septiembre de 2023, Zamora Cervantes comenzó a desempeñar el cargo de “Asesor general” en el ayuntamiento de Acapulco.

La PNT registra a Zamora Cervantes como “asesor general” durante ocho trimestres, donde recibió un salario mensual bruto de 41 mil 763 pesos y neto que oscilaba entre los 34 mil 283 y los 38 mil 078 pesos mensuales. Sin embargo, en el trimestre enero-marzo del 2024, Zamora Cervantes recibió un salario mensual bruto de 50 mil 003 pesos y uno neto de 39 mil pesos.

El último registro en la PNT de Zamora Cervantes como “asesor general” fue el 30 de septiembre de 2025.

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