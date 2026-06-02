Cuernavaca.- El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, aseguró que tras la detención de ocho funcionarios y exfuncionarios municipales como parte del “Operativo Enjambre” Morelos, la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad registró una disminución en diversos delitos, entre ellos el homicidio doloso en la región oriente de Morelos.

Maldonado sostuvo que las instituciones de seguridad continuarán ejecutando acciones coordinadas con el objetivo de mantener resultados positivos y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.

Hace 13 días autoridades, políticos y empresarios de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan se convirtieron en los primeros detenidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Con respecto al delito de extorsión, el secretario de Gobierno señaló que actualmente existe una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar, lo que ha permitido avanzar en investigaciones y detenciones.

Indicó que la Fiscalía ha logrado la captura de varios objetivos relacionados con este ilícito, cuya información será difundida mediante la nueva estrategia de comunicación encabezada por la vocera de seguridad, Sara Olivia Parra Téllez, en lugar del secretario de Seguridad, José Luis Bucio, de origen castrense.

Desde la salida del exsecretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, el 22 de abril pasado, no hay registros de conferencias de prensa, comunicados o declaraciones del general Bucio, sin experiencia en la ocupación de estos cargos.

Familiares de detenidos buscan amparo

Con la detención de Pablo Adrián Portillo Galicia, exOficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, como parte del “Operativo Enjambre” Morelos, sus hermanos Olivia y Gilberto Portillo, solicitaron la protección de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión o acto que atente contra su libertad personal.

Los juicios de garantías fueron interpuestos tras la aprehensión de Portillo Galicia ejecutado por fuerzas federales y ministeriales.

Portillo posa en una foto con Mauro Rivera, líder transportista de la región oriente; Horacio Zavaleta, exsecretario municipal de Cuautla, ambos también detenidos en el operativo federal, junto con el senador de Morena, Víctor Mercado Salgado.