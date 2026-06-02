El actor británico Idris Elba, conocido por sus papeles en "The Wire" y "Luther", recibió este martes el título de caballero ("sir", en inglés) de la Orden del Imperio Británico, otorgado por el rey Carlos III, en reconocimiento a su labor en favor de la juventud y su lucha contra la delincuencia.

Elba, de 53 años, encabezó la lista de 68 personas distinguidas durante la ceremonia de honores celebrada en el Castillo de Windsor, ubicado en las afueras de Londres.

El reconocimiento al actor fue anunciado a finales de 2025, cuando fue incluido por el monarca en la tradicional lista de honores de Año Nuevo. Sin embargo, fue hasta este martes cuando Carlos III lo nombró formalmente “Sir Idris Elba” mediante el tradicional espaldarazo.

El intérprete asistió a la ceremonia en Windsor vestido con un traje negro de chaqueta larga y acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre.

El actor fue nombrado caballero por su trabajo en favor de la juventud a través de la Elba Hope Foundation, organización que fundó en 2022 con el objetivo de empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

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Asimismo, colabora desde hace años con la iniciativa “No detengas tu futuro” (DSYF), que trabaja con organizaciones benéficas para combatir los delitos con arma blanca entre adolescentes en el Reino Unido.

En 2024, Elba pidió la prohibición inmediata de las llamadas “cuchillos zombi” y los machetes, y sostuvo reuniones con el primer ministro Keir Starmer para abordar la creciente problemática de la violencia con armas blancas.

El actor también ha tenido un vínculo personal con la monarquía británica, ya que utilizó una beca de la fundación del entonces príncipe Carlos III —hoy conocida como King’s Trust— para estudiar en la Escuela Nacional de Teatro Musical (NYMT), lo que impulsó su carrera actoral. Además, tiene previsto estrenar este otoño un documental producido junto al monarca para conmemorar los 50 años de dicha institución.

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En la misma ceremonia, también fueron reconocidos los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean, quienes recibieron los títulos de “dama” y “caballero”, respectivamente, por su destacada trayectoria deportiva tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.