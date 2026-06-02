El actor y activista por los derechos humanos estadounidense Richard Gere señaló este martes que el mundo experimenta la época "más oscura" de los últimos tiempos, en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmantelado aquello que hacía a su país especial.

"Vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que Estados Unidos daría este giro?, ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos?", se preguntó de forma retórica Gere en el Foro de la Libertad de Oslo, antes de acusar a Trump de desmantelar los grandes ideales del país norteamericano.

"Estados Unidos nunca fue un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto hacia el que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse", sostuvo, pero desde "el primer día, este tipo ha desmantelado casi todo lo que era bueno del Gobierno de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos", aseguró en referencia a Trump la estrella de Hollywood, de 76 años.

"En semanas desmanteló Estados Unidos", insistió el actor, que recordó cómo reflexionó sobre la Alemania nazi tras un viaje al campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania, donde se estima murieron al menos 32 mil personas por las condiciones inhumanas a las que se sometió a los prisioneros.

Lee también Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL; critica a Donald Trump

En Dachau se demostró "la transformación desde los años treinta, la transformación de la sociedad alemana y del Gobierno alemán y lo rápido que ocurrió allí, que buena gente acabó siendo monstruos", explicó.

"Ya ven lo rápido que nos pueden robar nuestro mundo", expuso Gere, y alertó de la rápida llegada de las "dictaduras de los monstruos".

Gere, que participaba en Oslo como invitado estelar de un foro en el que se otorgó el Premio Internacional Václav Havel por la Disidencia Creativa al artista chino Gao Zhen y al disidente birmano Sai, señaló que en Estados Unidos, la gente "se durmió" y "no votó", por lo que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

"Por supuesto que yo no voté por este tío, pero no trabajé lo suficiente para convencer con habilidad a gente a mi alrededor, allegados y no allegados, de que era una locura elegir a esta persona como presidente de Estados Unidos", afirmó Gere.

"Todos tenemos que asumir responsabilidades por esto", abundó, antes de alertar: "Tenemos que ser vigilantes, no pensar que estamos bien".

"No podemos ponernos cómodos y decirnos: 'la vida está bien, tengo dinero, comida, mi casa, otro coche, esto y lo otro, estoy bien, sé que es un tipo malo pero estoy bien'. No. No está bien. ¡Nunca está bien!", exclamó antes de desatar el aplauso del público.

rad