GUADALAJARA, JAL.- Richard Gere habló de lo que piensa sobre su presidente Donald Trump, lo hizo durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

“Como estadounidense me siento profundamente avergonzado de mi presidente. Tenemos a alguien y no es solo Trump; tenemos en este momento a actores malignos con un poder enorme. Y desde nuestro punto de vista, probablemente la mayoría de nosotros en esta sala, diría que ellos están del lado equivocado de la historia, están del lado equivocado del presente o del lado equivocado del futuro”, señaló el actor.

Gere sostuvo la noche del jueves, en el Auditorio Juan Rulfo, un conversatorio con la secretaria del medio ambiente y recursos naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sobre su compromiso ecológico, en específico, el financiamiento y apoyo a un proyecto al sur de Puerto Vallarta que inició con la limpieza de manglares. En su participación, Gere también habló de la compasión y valentía como herramientas de resistencia por parte de las sociedades.

“Tenemos malos líderes: asegurémonos de que eso no vuelva a pasar. Asegurémonos de no permitir que los tipos malos sean nuestros representantes en el mundo. Queremos líderes que realmente compartan la misma visión de posibilidad y de inclusión no importa cuál sea tu color, tu idioma o tu preferencia sexual. Cualquier gobierno que no sea inclusivo, no es el gobierno correcto. Cualquier líder que no sea inclusivo, no es el líder correcto”, dijo el actor.

Para evitar ello, comentó que las personas deben mostrar valentía y ponerse de pie, y no actuar desde la ira. “Sino desde la sabiduría y desde una pasión hacia el jardín en el que todos podríamos estar viviendo. No se obtiene el jardín si no siembras las semillas, las riegas y las cuidas. Esa es nuestra responsabilidad”.

Influenciado por el Dalái Lama y el budismo, pensamientos que retratará en su próximo documental Sabiduría y felicidad, Gere indicó que, aunque el panorama mundial es complejo, no lo ve como “un fin del mundo”, sino como un desafío genuino.

“No quiero decir que seamos pasivos. Este tipo de cosas -una vez más- me avergüenzan profundamente. ¿Cómo es posible que tenga un presidente que dice que el cambio climático es un engaño? Es una locura. Y lo que está haciendo ahora de abrir tierras vírgenes para vender derechos de explotación de gasolina y minerales es una demencia. Lo que ha hecho en relación con USAID y con los grandes programas que Estados Unidos desarrolló a lo largo de muchísimas décadas para salvar decenas de millones de vidas cada año… y el primer día, él lo detiene. Esto es una locura”, dijo.

Y aunque el protagonista de cintas como Mujer Bonita y La verdad desnuda dijo no querer hablar sólo de Trump, reiteró que es un personaje que empuja su coraje. “Se necesita un compromiso serio. Es ponerte en la línea de fuego. Y no en el sentido de ‘voy a tomar un arma como un terrorista y voy a matar a todos los malos’. Es ponerse de pie en unidad con los demás. No hay ningún tipo malo que pueda plantarse frente a millones y millones de personas que tienen una visión de posibilidad, una visión que es pura, amorosa, amable y generosa. Así que el coraje es ponerse de pie y decir no. El Dalái Lama lo dice: si quieres cambiar el mundo, tienes que estar en el mundo. Tienes que desafiar todas esas cosas que damos por sentadas”.

Ante los constantes gritos de fans y de centenares de personas que se quedaron fuera del foro, Gere preguntó a los asistentes quiénes tenían hijos. Varios levantaron la mano. “La paciencia que se necesita cuando se tienen hijos -y yo tengo cuatro- es extraordinaria. Pero a un hombre como este, el presidente Trump, hay que tratarlo como a un niño que tiene problemas de control de impulsos”, aseveró.

El actor bromeó diciendo que él, a sus 76 años de edad, se siente como un joven de 26. “Una vez le preguntaron al Dalái Lama sobre el tiempo. Le dijeron: ‘¿Qué piensa usted del tiempo?’. Él respondió: ‘Me gusta el tiempo’. Y le cuestionaron: ‘¿Por qué?’. A lo que dijo: ‘Porque sin tiempo nada cambiaría’. Y creo que eso es algo que todos tenemos que aprender a abrazar: el cambio. Nada permanece igual. Nuestras mentes cambian, los amigos cambian, los cuerpos cambian, el universo cambia. La idea de uno mismo cambia; la idea de los otros cambia con la madurez. Ese es un proceso continuo en todos nuestros corazones y mentes: seguir empujando hacia adelante con algún sentido de valentía”.

Finalmente, Gere se comprometió a seguir realizando trabajo comunitario en Jalisco junto con su esposa, como un acto de servicio al mundo.

