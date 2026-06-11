Mientras madres buscadoras y colectivos de búsqueda protestan en el Ángel de la Independencia con el fin de exigir la aparición con vida de las más de 133 mil personas desaparecidas en México, en Avenida Paseo de la Reforma comienzan a reunirse aficionados, quienes esperan celebrar el triunfo de la Selección Mexicana con un evento musical; con banderas y cerveza festejaron el primer gol.

Desde las 10 horas de este jueves, madres buscadoras se concentraron para hacer actividades deportivas y visibilizar a sus hijos desaparecidos. En las escaleras del Ángel de la Independencia y en vallas colocadas con la finalidad de proteger el escenario del posible festejo, las activistas colocaron fichas de búsqueda de sus esposos, padres, hijas y hermanas desaparecidas, a la par que la fiebre mundialista llena los alrededores con indiferencia.

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Yo nunca había visto que montaran este tipo de espectáculos, porque hasta parece que México va a ganar, ¿no? Cosa que debe ser raro, porque México nunca gana, ¿no? Lo único que ganamos es desaparecidos en el país”, dice la madre buscadora Sonia Jiménez.

Lee también Sheinbaum desiste del Fan Fest en el Zócalo; ve la inauguración del Mundial desde el Deportivo Hermanos Galeana en la GAM

Desde 2022, busca a su hijo Dereck Jair Eslava Jiménez, quien desapareció el 12 de marzo en Huastepec, Morelos. Junto con decenas de buscadoras, también se manifestó ayer cerca del Estadio de la Ciudad de México, aunque lamentó que fueron recibidas por un fuerte dispositivo de seguridad y autoridades capitalinas que les impidieron el paso.

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia, a la par de evento musical. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

“Era una velada pacífica, pero es obvio que todo México se enteró porque nos mandaron toda su fuerza corporativa y no nos dejaron avanzar. Estamos haciendo visibilidad a nuestros desaparecidas, vamos a esperar a que termine el partido y se van a sumar más colectivos a la concentración”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

[Publicidad]

Para Sonia Jiménez es una tristeza la indiferencia de las personas, que las ignoran y hasta se toman fotografías con ellas de fondo alzando la voz por sus hijos.

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia, a la par de evento musical. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Lee también Un Azteca y 133 mil ausencias

“Mientras ellos viven en una zona de confort, en una burbuja, se hacen indolentes. Y lo digo por experiencia porque antes yo compartía las fichas de búsquedas de personas y me daba mucha tristeza, pero jamás en la vida yo pensé me fuera a pasar una cosa como esta”, menciona.

[Publicidad]

Activistas y madres buscadoras desplegaron mantas con las frases: “La pelota regresa, ¿cuándo nuestros desaparecidos?”, “México campeón, en desaparición” y “con nuestro dolor no se juega”. Además, entonaban las consignas: “únete, únete, que tu hijo puede ser”, “¿por qué los buscamos? Porque solo nosotras los encontramos” y “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”.

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia, a la par de evento musical. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Además de pegar fichas, familiares de personas desaparecidas también organizaron una cascarita e invitaron a los transeúntes a unirse a la causa y difundir boletines de búsqueda de sus seres queridos. Por su parte, aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para tomar videos, bailar y celebrar el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

En bares y restaurantes de Zona Rosa también disfrutaron del acto inaugural con la participación de Shakira, Belinda, Maná y J Balvin. A pesar de las publicaciones que circulaban en redes sociales acerca de presuntas multas a negocios que proyectaran el partido, los locatarios señalaron que leyeron bien las reglas de la FIFA y decidieron no cobrar cover ni promocionar sus productos con la intención de evitar restricciones.

[Publicidad]

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia, a la par de evento musical. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia, a la par de evento musical. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

🇲🇽 ⚽️ Con un grupo de niños, la Presidenta Sheinbaum festeja el segundo gol de la Selección Mexicana contra Sudáfrica#VIDEO: Salvador Corona @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/LJHmYai0DK — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft