Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que se había alcanzado un “muy buen acuerdo” con Irán y anunció que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa, un giro radical apenas horas después de amenazar con nuevos ataques.

Trump piensa que el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo. “Entiendo que la respuesta es sí”, declaró a un periodista en la Oficina Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval. El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es “un muy importante memorándum de entendimiento”.

El pacto será firmado “quizás en Europa”, sostuvo, señalando que no asistiría personalmente a la firma, pero que ésta se llevaría a cabo en presencia del vicepresidente JD Vance. El líder republicano organiza un torneo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

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Más temprano anunció que había anulado un ataque “muy duro” que tenía previsto realizar por la noche contra Irán.

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió, enumerando entre otros a los países del golfo, Turquía e Israel, que junto a EU inició el conflicto con una andanada de ataques contra Irán el 28 de febrero.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró a la agencia de noticias estatal iraní IRNA que los informes sobre un acuerdo finalizado con EU eran “mera especulación” y afirmó que Teherán aún no había tomado una decisión definitiva sobre ningún acuerdo.

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Baghaei afirmó que Qatar y Paquistán estaban “activos como mediadores”, pero añadió que “las acciones de EU están afectando el proceso diplomático”.

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También afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz se había vuelto “menos segura debido a las acciones de EU”.

La agencia de noticias Tasnim señaló que el presidente estadounidense había anunciado 38 veces en los dos meses anteriores que el acuerdo de paz entre las partes era inminente.

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Trump se comprometió a que un eventual acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos incluya el compromiso de que Teherán se desprenda del material nuclear enriquecido.

“El primer ministro expresó su agradecimiento por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final al término de las negociaciones incluirá la retirada del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas aliados en la región”, declaró la oficina en X tras una conversación entre Netanyahu y Trump.

El pasado domingo, Irán lanzó un ataque con misiles contra territorio israelí en represalia a los bombardeos que este último realizó en Beirut, la capital libanesa. Israel respondió a su vez atacando territorio iraní, en lo que finalmente quedó como un intercambio de fuego de unas horas que paró tras la mediación de Trump.

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Tras dos días consecutivos de ataques en Medio Oriente, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego acordado el lunes 8 de abril, Washington amenazó este jueves con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Kharg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar que estos últimos ataques dejaban “sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó a Washington de las “peligrosas consecuencias” de estas acciones.

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Mientras, el Comando Central (Centcom) detalló que atacó un petrolero con bandera de Guinea-Bissau que intentaba evadir el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. Señaló que el M/T Jalveer transportaba petróleo iraní cuando fue inutilizado a última hora del miércoles después que su tripulación no cumplió con las órdenes de EU. Es la novena embarcación mercante que el ejército de Estados Unidos asegura que ha inutilizado para hacer cumplir el bloqueo. Tres marinos indios murieron cuando fuerzas estadounidenses atacaron el martes al M/T Settebello, con bandera de Palaos, dijo el jueves en X el ministro indio que supervisa puertos y transporte marítimo.

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