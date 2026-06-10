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La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó en Viena una resolución que exige a Irán información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción.
Israel y Estados Unidos han atacado las instalaciones nucleares de Irán, que impide el acceso a los inspectores del OIEA, una agencia de la ONU.
La resolución, redactada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, considera "esencial y urgente" que Irán proporcione "sin demora" al OIEA "información completa sobre los inventarios de material nuclear e información de diseño de las instalaciones".
mcc
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