La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli Topilejo o la Utopía del Maíz, en la alcaldía Tlalpan, la sexta que ha abierto sus puertas desde el inició de su administración.

La mandataria capitalina cortó el listón inaugural de esta nueva Utopía que se construyó en lo que antes era el Deportivo Topilejo, y la recorrió por más de dos horas, acompañada de la alcaldesa Gabriela Osorio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la consejera Jurídica del gobierno federal, Luisa María Alcalde.

Abre Utopía del Maíz en Tlalpan; van seis

Durante el acto protocolario, Clara Brugada reconoció a la Asamblea Comunal de Topilejo por haber donado este predio de casi 50 mil metros cuadrados para la construcción de este espacio que albergará, entre otras cosas, un sistema público de cuidados, un auditorio, canchas de futbol, de tenis, padel, skate park, área de juegos, tortillería, alberca semiolímpica, comedores, trotapista, cubos de escalar y hasta un rodeo.

Informó que se invirtieron 253 millones de pesos para materializar este proyecto, que también contará con animatronics, servicios de salud, mastógrafos, bienestar emocional y laboratorios clínicos gratuitos.

Comentó que decidieron nombrar a este espacio Utopía del Maíz porque “sin maíz no hay país y porque estamos en una zona productora de maíz; aquí en Topilejo se produce maíz y es una de las zonas que más produce maíz en toda la Ciudad”.

Abre Utopía del Maíz en Tlalpan; van seis

Destacó que la construcción de esta Utopía en la periferia, en donde prácticamente termina la Ciudad, busca ponerlos primero y descentralizar el acceso a la cultura, los derechos y los servicios.

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Durante su discurso, Brugada anunció que en breve presentarán un plan de construcción de paz para la zona de Topilejo, y le pidió al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, resolver de una vez por todas el tema de movilidad que a diario padecen las y los vecinos de la zona. Por lo pronto, dijo, aumentarán las unidades de RTP.

Al respecto, la alcaldesa Gabriela Osorio resaltó que la construcción de esta Utopía no fue fácil, pues se tuvo que dialogar con comuneros, representantes de ligas de futbol, charros y liderazgos para que este terreno pudiera ser donado al Gobierno de la Ciudad.

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