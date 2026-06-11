Mientras los ojos del planeta están puestos en la inauguración del Mundial 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió fijarlos en otro lado: la isla de Kharg, mejor conocida como la "joya de la corona petrolera" de Irán.

Trump amenazó este jueves a Irán con nuevos bombardeos y con ir tras sus principales terminales petroleras, después de una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países.

Entre esas terminales, destaca la pequeña isla de Kharg, que con sus apenas 22 kilómetros -un tercio del tamaño de Manhattan-, es un territorio clave.

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¿La razón? Se trata del centro neurálgico de todo el suministro de petróleo iraní.

Trump va por la isla iraní de Kharg

Casi 90% de las exportaciones de crudo del país salen de la isla hacia los mercados internacionales.

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"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela", advirtió Trump en un mensaje.

Por medio de una red de oleoductos, el crudo iraní llega a la isla, se almacena en grandes tanques y se transfiere a los supertanqueros.

La isla, ubicada frente a la costa de la provincia de Bushehr, es irremplazable porque en general, las aguas en la región son poco profundas, lo cual impide que los petroleros grandes atraquen. La única zona donde las aguas tienen suficiente profundidad para que carguen o descarguen... es Kharg.

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En la isla existe una capacidad de almacenamiento de unos 31 millones de barriles de crudo.

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Kharg, el "talón de Aquiles" de Irán

Un documento desclasificado de la CIA de 1984 publicado en línea afirmaba que las instalaciones son "las más importantes del sistema petrolero iraní, y que su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico de Irán".

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Eso la convierte en el "talón de Aquiles" de Irán. De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, funcionarios de la Casa Blanca creen que tomar la isla llevaría a Irán "a la bancarrota total".

Israel también lo sabe. Yair Lapid, quien fuera primer ministro, llamó a destruir la infraestructura de la isla, al considerar que eso "paralizará la economía de Irán" y permitirá "derrocar al régimen".

Anticipando un eventual ataque, Irán colocó trampas y movió a la zona a personal militar y defensas aéreas a principios de este año, según fuentes de Inteligencia.

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La isla ya cuenta con un sistema de defensa en varias capas, y los iraníes enviaron allí sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire lanzados desde el hombro, conocidos como MANPAD, según indicaron las fuentes.