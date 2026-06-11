El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país atacará "muy duro" a Irán esta noche y que se apoderará de las principales terminales petroleras de la República Islámica.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE" dijo el mandatario en su red Truth Social.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos" añadió.

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El presidente estadounidense aseguró luego en entrevista con Fox News que "preferiría" no atacar a la infraestructura civil iraní, "porque una vez que haces eso, la gente sufre".

Trump dijo que desde el inicio del conflicto con Irán se inclinaba por apoderarse de la isla de Jark, por donde sale la vasta mayoría de las exportaciones de crudo iraní, pero "no sé si Estados Unidos tiene el estómago" para emprender una operación militar de ese tipo.

"Todo esto es una locura, realmente están vencidos, pero aún no lo saben", aseguró el mandatario, en alusión a la cúpula iraní.

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Irán, desafiante a las amenazas de EU

El gobierno iraní responde de manera desafiante a cada amenaza estadounidense, y asegura que está dispuestos a resistir todos los ataques.

Misiles iraníes atacaron de nuevo objetivos militares estadounidenses en países del Golfo esta semana, en una escalada que convierte la tregua en "prácticamente irrelevante", según la cancillería iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió el jueves utilizar fondos iraníes para pagar los daños que el país cause a los aliados del Golfo.

"Cualquier daño que cause a nuestros aliados en el Golfo será pagado con fondos extraídos de cuentas iraníes", escribió Bessent en X.

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