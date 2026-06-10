El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

El Comando Central de EU (Centcom) negó que el estrecho estuviera cerrado.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", posteó en X.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EU, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

"Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", aseguró Trump.

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El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con "dureza" a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

La noche entre el martes y el miércoles ya fue escenario de ataques cruzados, con nuevos bombardeos de EU contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

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