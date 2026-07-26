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Si eres de los que no perdona un tamal verde, de mole, dulce o cualquier otro sabor, pero al mismo tiempo buscas cuidar tu salud, esta información es para ti.
Aunque cada preparación tiene sus propios ingredientes y de ahí depende su valor nutricional, ciertas versiones son más bajas en calorías.
Hoy te decimos cuáles son para que los disfrutes sin preocupaciones.
¿Cuántas calorías tiene cada tipo de tamal?
Para comparar las calorías de cada tamal, tomaremos como base una porción de 100 gramos (equivalente a una pieza) y los valores calóricos establecidos por diversos contadores nutricionales:
Tamal de dulce
De acuerdo con FatSecret, una porción aporta lo siguiente:
- 458 calorías
- 17.72 g de grasas
- 74.87 g de carbohidratos
- 3.47 g de proteínas
Tamal oaxaqueño
- 419 calorías
- 16.35 g de grasas
- 46.01 g de carbohidratos
- 22.66 g de proteínas
Tamal verde
Según la app nutricional Avena, la misma porción contiene:
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- 303 calorías
- 19.12 g de grasas
- 32.35 g de carbohidratos
- 2.65 g de proteínas
Tamal rojo
- 303 calorías
- 19.12 g de grasas
- 32.35 g de carbohidratos
- 2.65 g de proteínas
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Tamal de frijol
- 257.5 calorías
- 18 g de grasas
- 22.75 g de carbohidratos
- 3.75 g de proteínas
Tamal de elote
- 215 calorías
- 10.75 g de grasas
- 24.75 g de carbohidratos
- 2.75 g de proteínas
Tamal de rajas
- 192 calorías
- 9.09 g de grasas
- 22.07 g de carbohidratos
- 6.18 g de proteínas
Tamal de mole con pollo
La aplicación de seguimiento nutricional Fitia indica que la misma porción tiene cerca de 150 calorías; sin embargo, puede variar por la cantidad de mole y pollo que se le ponga.
Tamal de carne de res
Para esta versión, el contador de FatSecret estima un aporte de:
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- 141 calorías
- 8.06 g de grasas
- 11.07 g de carbohidratos
- 6.13 g de proteínas
¿Qué tamales tienen menos calorías?
Como podrás ver, los tamales de rajas, mole con pollo y carne de res son los de menor contenido calórico. También hay opciones preparadas con verduras, como los de quelites, que pueden ser fuente de fibra y minerales benéficos para la salud.
Mientras que los que necesitan mayor cantidad de manteca para su elaboración, tanto de la masa como en el relleno, son los que se recomienda consumir en porciones moderadas.
Otra opción para cocinarlos de manera saludable es sustituir ingredientes como la manteca con aceite vegetal o de aguacate.
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Si eres de los que disfruta de un buen tamal, no tienes que despedirte de este antojito para cuidar tu alimentación, pues ahora ya sabes cuáles son los que aportan menos calorías.
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