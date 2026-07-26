Si eres de los que no perdona un tamal verde, de mole, dulce o cualquier otro sabor, pero al mismo tiempo buscas cuidar tu salud, esta información es para ti.

Aunque cada preparación tiene sus propios ingredientes y de ahí depende su valor nutricional, ciertas versiones son más bajas en calorías.

Hoy te decimos cuáles son para que los disfrutes sin preocupaciones.

¿Cuántas calorías tiene cada tipo de tamal?

Para comparar las calorías de cada tamal, tomaremos como base una porción de 100 gramos (equivalente a una pieza) y los valores calóricos establecidos por diversos contadores nutricionales:

Tamal de dulce

De acuerdo con FatSecret, una porción aporta lo siguiente:

458 calorías

17.72 g de grasas

74.87 g de carbohidratos

3.47 g de proteínas

Tamal oaxaqueño

419 calorías

16.35 g de grasas

46.01 g de carbohidratos

22.66 g de proteínas

Tamal verde

Según la app nutricional Avena, la misma porción contiene:

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303 calorías

19.12 g de grasas

32.35 g de carbohidratos

2.65 g de proteínas

Tamal rojo

303 calorías

19.12 g de grasas

32.35 g de carbohidratos

2.65 g de proteínas

Ingredientes como la manteca también cambian la cantidad de calorías de cada tamal. Foto: Wikimedia Commons

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Tamal de frijol

257.5 calorías

18 g de grasas

22.75 g de carbohidratos

3.75 g de proteínas

Tamal de elote

215 calorías

10.75 g de grasas

24.75 g de carbohidratos

2.75 g de proteínas

Tamal de rajas

192 calorías

9.09 g de grasas

22.07 g de carbohidratos

6.18 g de proteínas

Tamal de mole con pollo

La aplicación de seguimiento nutricional Fitia indica que la misma porción tiene cerca de 150 calorías; sin embargo, puede variar por la cantidad de mole y pollo que se le ponga.

Tamal de carne de res

Para esta versión, el contador de FatSecret estima un aporte de:

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141 calorías

8.06 g de grasas

11.07 g de carbohidratos

6.13 g de proteínas

No se trata de que dejes de comer tamales, sino que elijas los que contienen menos calorías. Foto: Pexels

¿Qué tamales tienen menos calorías?

Como podrás ver, los tamales de rajas, mole con pollo y carne de res son los de menor contenido calórico. También hay opciones preparadas con verduras, como los de quelites, que pueden ser fuente de fibra y minerales benéficos para la salud.

Mientras que los que necesitan mayor cantidad de manteca para su elaboración, tanto de la masa como en el relleno, son los que se recomienda consumir en porciones moderadas.

Otra opción para cocinarlos de manera saludable es sustituir ingredientes como la manteca con aceite vegetal o de aguacate.

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Si eres de los que disfruta de un buen tamal, no tienes que despedirte de este antojito para cuidar tu alimentación, pues ahora ya sabes cuáles son los que aportan menos calorías.

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