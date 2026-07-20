Doña Ángela, del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", ha compartido su receta para preparar un chamorro de res adobado, donde los chiles secos son clave para conseguir un sabor picante y delicioso.

Si quieres cocinarlo para una comida familiar o una ocasión especial, te compartimos los ingredientes y sus cantidades correctas.

¿Cómo hacer chamorro de res adobado al estilo de Doña Ángela?

¡Ve tomando nota! Doña Ángela promete que este platillo está para chuparse los dedos, y es perfecto para robarse el protagonismo en tu mesa.

Ingredientes

2 kg de chamorro de res

6 chiles guajillo

4 chiles pasilla

4 dientes de ajo

2 jitomates

2 hojas de laurel

2 piezas de pimienta gorda

2 clavos de olor

1 puñito de chile de árbol

1 pedazo de cebolla

Pimienta molida (al gusto)

Sal (al gusto)

Manteca de cerdo

Agua

Procedimientos

Asa los jitomates, la cebolla, los dientes de ajo y los chiles en un comal o sartén.

Retira los chiles del comal y colócalos en agua hirviendo para que se remojen.

Sazona el chamorro con sal y pimienta molida (por ambos lados), y déjalos reposar durante 30 minutos.

Calienta un poco de manteca de cerdo en una cazuela.

Dora el chamorro por ambos lados y resérvalo.

Licúa los chiles remojados con los jitomates, el ajo, la cebolla, la pimienta gorda, los clavos de olor, un poco de sal y un chorro de agua hasta obtener un adobo.

Regresa el chamorro a la cazuela y añade el jugo que soltó durante el reposo.

Vierte el adobo sobre la carne; enjuaga el vaso de la licuadora con un poco de agua y agrégala a la cazuela para no desperdiciar.

Incorpora las hojas de laurel y rectifica la sal.

Tapa la cazuela y cocina a fuego bajo hasta que la carne esté completamente cocida y suave.

Sirve el chamorro; puedes acompañarlo con arroz blanco o arroz rojo, frijoles y con tortillas.

La cocción a fuego lento ayuda que el tejido del chamorro se ablande, logrando una textura tierna y jugosa. Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Cómo conservar el chamorro de res en adobo?

Si después de la comida te quedó chamorro de res, ¡no te preocupes! Puedes conservarlo por más tiempo, aunque debes saber cómo congelarlo correctamente para que se mantenga fresco y que no cambie de sabor.

Como primer tip, el blog de la marca Aussie Beef recomienda dividir la carne en porciones individuales antes de congelarla, pues esto facilita tanto su conservación como su posterior descongelación.

De igual manera, aconseja poner cada porción en bolsas con cierre hermético o sellar al vacío, ello para conservar las características de la carne. Y para mayor control de consumo, etiqueta las bolsas con la fecha de almacenamiento; recuerda que puede durar entre 2 y 3 meses.

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Al momento de querer comer el chamorro adobado otra vez, sólo saca las porciones que quieras ingerir y permite que se descongelen dentro del refrigerador, no a temperatura ambiente.

Con esta receta de Doña Ángela harás que más de una persona quiera volver a probar el chamorro de res adobado, por su suavidad y sabor casero.

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