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El gluten es una proteína presente de manera natural en algunos cereales y, por eso, forma parte de una variedad de alimentos y bebidas que consumimos diariamente.
Aunque para la mayoría de las personas no representa un problema, quienes padecen enfermedad celíaca o intolerancia deben evitarlo para cuidar su salud digestiva.
Si te encuentras dentro de esos grupos, te compartimos los alimentos y bebidas que contienen gluten p ara que puedas identificarlos fácilmente.
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¿Qué alimentos tienen gluten?
Pastas
De acuerdo con la Celiac Disease Foundation, el gluten está presente en una variedad de alimentos, sobre todo en aquellos elaborados con trigo, cebada y centeno. Aquí se encuentran las sopas, pastas y fideos.
Panes y galletas
También es común encontrarlo en productos de panadería, por ejemplo, en los obtenidos de la bollería industrial o en el preparado de manera artesanal.
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A esto se suman galletas, pretzels, brownies, pasteles y otros horneados.
Cereales
En el caso de los cereales, tanto las hojuelas de maíz como el arroz inflado y la granola pueden contener extracto de malta o avena, el cual no está libre de gluten.
Harinas
Asimismo, las harinas para hacer waffles o crepas, tostadas francesas y mezclas para empanizar o preparar pan suelen incluir trigo entre sus ingredientes y, por ende, gluten. Lo mismo sucede con sus derivados como las tortillas.
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Procesados
La Celiac Disease Foundation también señala que los alimentos procesados como sopas, aderezos para ensaladas y salsas, con frecuencia utilizan harina de trigo como espesante. Y ahí se esconde el gluten.
Otros alimentos en los que está presente son:
- Carnes procesadas y precondimentadas
- Embutidos
- Sustitutos de carne elaborados con seitán
- Barras energéticas y de granola
- Caramelos
- Papas fritas con ciertos sazonadores
¿Qué bebidas tienen gluten?
Por otra parte, un artículo de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten señala que algunas bebidas con y sin alcohol contienen gluten, tal es el caso de la cerveza, la malta y las malteadas.
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Asimismo, las preparadas en máquinas expendedoras (café, chocolate e infusiones) suelen presentar esta proteína, a menos que la máquina indique que son "gluten free".
De igual manera, la asociación recomienda tener cuidado con las bebidas de leche y frutas, las vegetales, el agua de horchata, refrescos, smoothies, té matcha y cápsulas de café con ingredientes añadidos, pues pueden causar molestias en personas intolerantes.
La mejor medida de prevención es: antes de comprar un producto, revisa su etiquetado y verifica que indique expresamente que está libre de gluten.
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Ahora que conoces qué alimentos y bebidas lo contienen, te resultará más fácil identificarlos y decidir si deseas incluirlos o no en tu plan alimenticio.
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