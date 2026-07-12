El gluten es una proteína presente de manera natural en algunos cereales y, por eso, forma parte de una variedad de alimentos y bebidas que consumimos diariamente.

Aunque para la mayoría de las personas no representa un problema, quienes padecen enfermedad celíaca o intolerancia deben evitarlo para cuidar su salud digestiva.

Si te encuentras dentro de esos grupos, te compartimos los alimentos y bebidas que contienen gluten p ara que puedas identificarlos fácilmente.

Los alimentos con gluten pueden provocar malestar en personas intolerantes tras la ingesta. Foto: Freepik

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¿Qué alimentos tienen gluten?

Pastas

De acuerdo con la Celiac Disease Foundation, el gluten está presente en una variedad de alimentos, sobre todo en aquellos elaborados con trigo, cebada y centeno. Aquí se encuentran las sopas, pastas y fideos.

Panes y galletas

También es común encontrarlo en productos de panadería, por ejemplo, en los obtenidos de la bollería industrial o en el preparado de manera artesanal.

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A esto se suman galletas, pretzels, brownies, pasteles y otros horneados.

Cereales

En el caso de los cereales, tanto las hojuelas de maíz como el arroz inflado y la granola pueden contener extracto de malta o avena, el cual no está libre de gluten.

Harinas

Asimismo, las harinas para hacer waffles o crepas, tostadas francesas y mezclas para empanizar o preparar pan suelen incluir trigo entre sus ingredientes y, por ende, gluten. Lo mismo sucede con sus derivados como las tortillas.

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Procesados

La Celiac Disease Foundation también señala que los alimentos procesados como sopas, aderezos para ensaladas y salsas, con frecuencia utilizan harina de trigo como espesante. Y ahí se esconde el gluten.

Las personas con sensibilidad al gluten deben revisar el etiquetado del producto para evitar molestias. Foto: Freepik

Otros alimentos en los que está presente son:

Carnes procesadas y precondimentadas

Embutidos

Sustitutos de carne elaborados con seitán

Barras energéticas y de granola

Caramelos

Papas fritas con ciertos sazonadores

¿Qué bebidas tienen gluten?

Por otra parte, un artículo de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten señala que algunas bebidas con y sin alcohol contienen gluten, tal es el caso de la cerveza, la malta y las malteadas.

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Asimismo, las preparadas en máquinas expendedoras (café, chocolate e infusiones) suelen presentar esta proteína, a menos que la máquina indique que son "gluten free".

De igual manera, la asociación recomienda tener cuidado con las bebidas de leche y frutas, las vegetales, el agua de horchata, refrescos, smoothies, té matcha y cápsulas de café con ingredientes añadidos, pues pueden causar molestias en personas intolerantes.

La mejor medida de prevención es: antes de comprar un producto, revisa su etiquetado y verifica que indique expresamente que está libre de gluten.

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Ciertas bebidas envasadas pueden contener gluten. Foto: Freepik

Ahora que conoces qué alimentos y bebidas lo contienen, te resultará más fácil identificarlos y decidir si deseas incluirlos o no en tu plan alimenticio.

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