Este domingo se realizará una marcha a las 12:00 horas encabezada por colectivos de madres buscadoras que partirán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Ángel de la Independencia para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología ocurrida en julio de 2025 en la zona del Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también prevé una caminata de la Unión Vecinal Azcapotzalco a las 09:00 horas desde el Parque de la China, en la colonia San Miguel Amantla, para promover la convivencia y el encuentro entre vecinos.

En cuanto a las concentraciones, el grupo Amigos del Refugio Franciscano se reunirá a las 10:00 horas en el Lago Mayor de Chapultepec para exigir la devolución de perros y gatos retirados durante un operativo realizado en enero de 2026 y denunciar presuntas deficiencias en su atención.

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También a las 11:00 horas, el colectivo Mexicanos con Ucrania se congregará en la Alameda Central para realizar una expresión pública en memoria de una escritora y defensora de derechos humanos ucraniana, además de reiterar su respaldo a las víctimas de la guerra en ese país.

A las 12:00 horas se tienen previstas dos actividades simultáneas en la alcaldía Cuauhtémoc. La comunidad Multitrueke Mixiuhca llevará a cabo una feria de intercambio y economía solidaria en el Huerto Tlatelolco, mientras que la colectiva Hijas de la Cannabis realizará el evento “Urban Flowers” en Plaza Tlaxcoaque para demandar espacios seguros para consumidoras de cannabis y recaudar apoyo para perros y gatos.

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En tanto, integrantes de la Asamblea de Coordinación Roja de la Ciudad de México de la Sección 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una concentración en la planta 5 de Tornel, en Miguel Hidalgo, para manifestar su solidaridad con trabajadores en huelga que demandan mejores condiciones laborales.

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Por otra parte, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá actividades durante el día frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en la alcaldía Benito Juárez, donde instalará mesas para recabar firmas en contra del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Finalmente, a las 17:00 horas, aficionados de la selección nacional se reunirán en el Ángel de la Independencia para reconocer el desempeño del equipo durante su participación en el Mundial de Futbol. Las autoridades estiman una afluencia de hasta 400 personas.

mahc/LL