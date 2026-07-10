Tepetlaoxtoc, Méx. - Kenzo, el tigre de bengala que escapó el pasado 27 de junio del centro Animal Experience, tenía dos años de edad y murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias producidas por un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, indica un informe hecho por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio de la UNAM fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde se especificó que la herida que recibió el felino "penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando".

Se trata de un informe preliminar de estudio post-mortem con los resultados de la necropsia realizada a Kenzo, un macho de bengala con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm, medido de la punta de la nariz a la punta de la cola.

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El Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico. Foto: Especial

“Asimismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola”, detalla el comunicado de la PROPAEM.

Para contar con mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en Kenzo, el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico.

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Kenzo falleció durante el operativo de captura, el pasado 2 de julio, en el municipio de Tepetlaoxtoc, luego de recibir un impacto de bala, el mismo que fue producido para salvaguardar a una de las personas que lo capturaron, ya que el tigre intentó agredirlo.

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JACL