El Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a la comunidad estudiantil de las unidades académicas que permanecen en suspensión de actividades a participar en mesas de diálogo con el objetivo de atender las demandas del alumnado, buscar acuerdos y avanzar hacia el restablecimiento de las actividades académicas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría General del IPN, la convocatoria se realiza en coordinación con la Secretaría Académica y contará con el acompañamiento de representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La instalación de las mesas está prevista para el próximo 14 de julio, a las 12:00 horas, en el Centro Histórico y Cultural "Juan de Dios Bátiz", conocido como el Cuadrilátero.

Lee también IPN desarrolla tecnología para la construcción; crea algoritmo que detecta daños estructurales en edificios y puentes

Según el instituto, estos encuentros buscan escuchar de manera directa las inquietudes y propuestas de la comunidad estudiantil, analizar posibles alternativas de solución y construir acuerdos que puedan ser verificados y dar seguimiento al conflicto.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

Entre los objetivos planteados por la institución también se encuentran fortalecer la comunicación entre estudiantes, autoridades del IPN y la SEP, así como generar condiciones para el restablecimiento de las actividades académicas y el rescate del semestre, con énfasis en la continuidad de las trayectorias escolares.

[Publicidad]

El comunicado señala que las mesas de diálogo se desarrollarán bajo principios como el respeto, la libertad de expresión, la transparencia, la buena fe y la construcción de consensos.

Lee también Egresados y maestros del IPN crean conos robotizados; buscan disminuir accidentes viales

El IPN informó que la participación de la SEP tendrá como propósito acompañar el proceso de diálogo dentro del ámbito de sus atribuciones, mientras que la Secretaría Académica atenderá los temas relacionados con la continuidad de las actividades escolares y las estrategias para concluir el semestre.

[Publicidad]

La institución precisó que la instalación de las mesas no implica que las partes renuncien a sus planteamientos ni limita el ejercicio de los derechos de la comunidad politécnica, sino que busca establecer un mecanismo institucional para atender el conflicto mediante el diálogo.

#IPNInforma | La @SEP_mx, la @SecretariaIPN y la @AcademicaIPN convocan a la comunidad estudiantil de las unidades académicas en suspensión de actividades del #IPN a participar el próximo martes en la instalación de las Mesas de Diálogo, un espacio para la construcción de… pic.twitter.com/NNVsPVHhmN — IPN (@IPN_MX) July 10, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs