El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó este 8 de julio a Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, uno de los mecanismos internacionales más relevantes para la defensa de este derecho.

La designación se realizó durante la 62 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue difundida a través de los canales oficiales del organismo internacional.

Maldonado Gutiérrez se desempeña actualmente como director regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Lee también Desde el año 2000 suman 178 periodistas asesinados en México; Veracruz encabeza lista con 34 víctimas: Artículo 19

La relatoría especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Su titular tiene la responsabilidad de monitorear la situación de este derecho en el mundo, realizar visitas a países, emitir recomendaciones a los Estados y presentar informes ante organismos internacionales.

[Publicidad]

El nombramiento ocurre en un contexto de preocupación internacional por los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en distintas regiones, incluidos los riesgos para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.

Con esta designación, Leopoldo Maldonado asumirá una de las posiciones internacionales de mayor relevancia en materia de protección y promoción de la libertad de expresión, sucediendo al relator que actualmente ocupa el cargo.

nro/apr