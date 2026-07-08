Naciones Unidas/La Habana.— El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció ayer el “implacable” embargo estadounidense contra la isla, durante un debate en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que tuvo lugar pese a la presión diplomática de Estados Unidos para impedirlo.

La organización de este debate especial reunió, sin embargo, menos apoyos (136 votos a favor, 9 en contra y 40 abstenciones) que las habituales votaciones anuales contra el embargo estadounidense sobre Cuba, y durante la tensión hubo un fuerte enfrentamiento entre Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, a quien el cubano tachó de “mentiroso”.

Waltz respondió asegurando que “el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente: que este mes se celebra el aniversario de cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir su libertad (...) Desde hace 67 años, el régimen se ha enriquecido abusando de su pueblo, asfixiando a la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista”, aseguró.

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Waltz sacó entonces una serie de fotografías de algunos artistas detenidos por el gobierno cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara. “Vean sus rostros cuando pronuncien sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. No son violentos, lo que hacen es escribir poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel”, destacó el embajador dirigiéndose a los Estados miembros de la ONU.

Rodríguez acusó al gobierno de EU de sostener una “guerra ya casi siete décadas” que, dijo, “se ha vuelto más despiadada en los últimos siete meses”.

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La mayoría de los grupos regionales en el seno de la ONU expresó su apoyo a Cuba, denunciando el bloqueo estadounidense, una posición tradicional. Waltz defendió que “no existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo en Cuba es la guillotina que el régimen hace pender sobre la cabeza de su pueblo”, y recordó los apagones que afectan la isla.

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“Qué sorpresa, siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen. Aparentemente también hay suficiente para imprimir este discurso y culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos han creado”, declaró.

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Existen conversaciones “diplomáticas bilaterales que propuso el gobierno de Estados Unidos y Cuba aceptó”, dijo Rodríguez, aunque reconoció que no rendían frutos. “Es responsabilidad de las Naciones Unidas prestar atención a este crimen cruel”, defendió.

Washington considera que la cúpula dirigente cubana no está a la altura de los cambios que exige la isla, agotada al extremo por la crisis económica y social. Al bloqueo petrolero impuesto por EU se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al gobierno cubano o que opere en sectores clave como la energía, la defensa, las finanzas y la minería. Algunos oradores, aunque deploraron la política estadounidense hacia Cuba, señalaron responsabilidades de La Habana.

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La Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo de EU, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante.

Mientras, el sistema energético cubano comenzó ayer una paulatina reconexión tras caída nacional que dejó el lunes a millones de cubanos a oscuras, informaron las autoridades. El restablecimiento parcial ya ha logrado conectar desde la localidad de Mariel, en las afueras de La Habana, hasta la provincia oriental de Sancti Spíritus; aún faltan extremos este y oeste de la isla.

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