La Habana. Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local (16:17 GMT), el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto", puntualizó en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EU, que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

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En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

Con base en las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

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La situación es “crítica”, según ha reconocido el propio Gobierno cubano, con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas diariamente y en otras regiones de la isla se han alcanzado los tres días seguidos sin servicio.

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