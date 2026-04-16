París. A Europa le quedan “quizá unas 6 semanas más o menos (de) combustible para aviones”, afirmó el jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía en una amplia entrevista con The Associated Press, al advertir de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz.

El bloqueo del estrecho "va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, agregó.

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El impacto se traducirá en “precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas, precios elevados de la electricidad”, dijo Birol a la AP.

El impacto económico se sentirá de manera desigual, con algunos países “más afectados que otros”, dijo, mencionando a Japón, Corea, India, China, Paquistán y Bangladesh como los más expuestos a la crisis energética.

“Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina”, manifestó.

“Luego llegará a Europa y a América”, añadió durante la entrevista en su oficina de París, con vistas a la Torre Eiffel.

Si no se reabre el estrecho de Ormuz, dijo que, en el caso de Europa, “puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones”.

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Birol se mostró en contra del llamado sistema de “peaje” que Irán ha aplicado a algunos barcos, permitiéndoles atravesar el estrecho a cambio de una tarifa. Permitir que se convierta en algo más permanente podría sentar un precedente que luego podría aplicarse a otras vías navegables, incluyendo el crucial estrecho de Malaca en Asia.

“Si lo cambiamos una vez, podría ser difícil revertirlo", indicó. “Será difícil tener un sistema de peaje aquí, aplicado aquí, pero no allí”.

“Me gustaría ver que el petróleo fluye sin condiciones entre punto A y el punto B”, dijo.