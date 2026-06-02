Ecatepec, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Misael “N”, conocido como “Borregas”, a quien identifican como integrante clave de organizaciones que operan bajo nombres de sindicatos: la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), el Sindicato 25 de Marzo y los Piperos de Ecatepec y el Estado de México.

La captura contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec. “Borregas era uno de los principales objetivos del Operativo Restitución.

Las autoridades trasladaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de un juez.

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“Borregas” enfrenta investigaciones por extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, delitos que comete a través de estructuras que simulan representaciones laborales o de servicios.

Es hermano de Guillermo “N”, dirigente de USON, quien permanece prófugo.

Según las autoridades mexiquenses, esos grupos han sido señalados por bloquear vialidades con pipas de agua, cobrar cuotas ilegales y participar en despojos de propiedades, actividades que afectan a residentes y comercios en varios municipios del Valle de México.

Suman 44 objetivos prioritarios detenidos

Con esta captura, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México suma 44 objetivos prioritarios detenidos durante la Operación Restitución.

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La estrategia, lanzada en 2025, busca desmantelar redes dedicadas al despojo de inmuebles y recuperar propiedades en decenas de municipios.

Hasta ahora, las autoridades han asegurado casi 2 mil bienes y devuelto más de mil a sus propietarios legítimos.

La acción forma parte de un esfuerzo coordinado contra grupos que utilizan la fachada sindical para generar ingresos ilícitos, entre ellos el control de distribución irregular de agua y la invasión de predios.

La detención de “Borregas” representa un golpe a la estructura que opera en Ecatepec, uno de los municipios más afectados por estas actividades.

LL