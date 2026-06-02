La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras fotografías de su boda con el actor Callum Turner, imágenes que confirmaron oficialmente uno de los romances más comentados de los últimos años en el mundo del espectáculo.

La intérprete de éxitos como "Be The One" contrajo matrimonio con Turner este domingo en una ceremonia íntima celebrada en Londres, de acuerdo con información difundida por medios británicos.

Las fotografías muestran a la pareja radiante tras la ceremonia civil realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall, donde estuvieron acompañados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.

Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante vestido diseñado por la firma Schiaparelli, complementado con un llamativo sombrero blanco, mientras que el actor vistió un traje azul marino de corte clásico.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner. Foto: Instagram dualipa

Aunque la ceremonia se mantuvo alejada de los reflectores, diversos reportes señalan que los recién casados podrían celebrar su unión con una exclusiva fiesta de varios días en Sicilia, Italia, junto a familiares y amistades cercanas.

Ni la cantante ni el actor han hecho declaraciones públicas sobre la boda, y sus representantes tampoco han emitido comentarios al respecto.

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La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública a principios de 2024 y desde entonces ambos se han mostrado muy unidos. El año pasado, la artista reveló en una entrevista con la edición británica de "Vogue" que tenían planes de casarse, una noticia que despertó entusiasmo entre sus seguidores.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner. Foto: Instagram dualipa

A sus 30 años, Dua Lipa se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la música internacional. Hija de migrantes kosovares establecidos en Reino Unido, alcanzó la fama mundial gracias a canciones como "Be The One" y posteriormente se convirtió en una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner. Foto: Instagram dualipa

Por su parte, Callum Turner, de 36 años, ganó reconocimiento internacional por su participación en la saga cinematográfica "Animales fantásticos", derivada del universo de "Harry Potter". En los últimos años, además, su nombre ha sonado con fuerza entre los posibles candidatos para interpretar al próximo James Bond en la pantalla grande.

Con las primeras imágenes de su boda ya circulando en redes sociales, la pareja inicia una nueva etapa que ha sido celebrada por millones de admiradores alrededor del mundo.

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