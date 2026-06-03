A unos días de que inicie el Mundial 2026, 66% de las empresas en México y 56% en Centroamérica anticipan un impacto positivo en sus industrias por la realización del torneo, principalmente por el incremento en ventas, el fortalecimiento del posicionamiento de marca, la ampliación de la oferta de productos y servicios, así como la aceleración de la transformación digital.

“El Mundial de 2026 representa mucho más que un evento deportivo para las empresas en México; es un potencial catalizador de crecimiento", de acuerdo con el Sondeo del Mundial 2026, elaborado por KPMG México.

“Las organizaciones están apostando por capitalizar la demanda a través de estrategias enfocadas en incrementar ventas, fortalecer su posicionamiento de marca y acelerar su transformación digital. El reto está en ejecutar dichas estrategias con agilidad y consistencia”, comenta Rogelio Berlanga, socio de la Industria de Mercados de Consumo y Retail de KPMG México.

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En México, casi 80% de las empresas realizarán o ya realizaron inversiones asociadas al Mundial. En particular, 40% destinará montos de hasta 1 millón de pesos, mientras que 37% destinará entre 1 y 15 millones.

En Centroamérica, 52% de proyecta inversiones menores a 60 mil dólares, aunque 4% contempla destinar recursos superiores a los 2.9 millones de dólares para fortalecer su competitividad.

Prioridades de las empresas en México de cara al Mundial

Las empresas en México tienen tres prioridades: el fortalecimiento de la movilidad y la logística; implementación de seguridad enfocada a las personas y la ciberseguridad; y la expansión de la infraestructura turística incluyendo, salud, conectividad, estadios y zonas para fans.

Respecto a las estrategias comerciales, 17% de las empresas en México priorizan la adopción de herramientas de inteligencia artificial para hacer más eficientes sus procesos, mientras que en Centroamérica 23% enfocará sus esfuerzos en aumentar su presencia de marca en medios digitales.

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Comportamiento de los consumidores

En cuanto al comportamiento del consumidor, 64% de los encuestados en México y 53% en Centroamérica verán todos los partidos que pueda, y tan solo 26% de la afición en México verá únicamente los partidos de la selección mexicana.

Asimismo, 58% en México verá el torneo en casa y 62% en Centroamérica, principalmente a través de televisión abierta o de paga; seguida de servicios de streaming.

En términos de consumo en México, 46% prevé adquirir la camiseta de la selección mexicana, motivado principalmente por el orgullo nacional, mientras que en Centroamérica 35% comprará la de su selección.

Los dispositivos más utilizados para seguir el desarrollo del torneo serán la televisión: 85% en México y 91% en Centroamérica; y los smartphones, 59% y 65%, respectivamente.

Con respecto a los canales digitales en que la afición seguirá las noticias y los resultados, destacan en México los portales y la prensa digital con 55%, y en Centroamérica, aplicaciones como Instagram con 66%, como el canal digital predilecto.

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Actividades de empresas para disfrutar el Mundial

Además, las empresas implementarán medidas para que el personal pueda disfrutar de los partidos.

En México, 42% colocará pantallas en diversos puntos para seguir los partidos mientras realiza sus actividades y 37% designará espacios específicos para ver los encuentros de la selección mexicana.

Asimismo, 26% de las empresas evitarán programar juntas durante los horarios de partido.

En Centroamérica, 35% de las organizaciones organizarán concursos o pronósticos internos, y 33% designará espacios específicos para que los colaboradores sigan los partidos.

Y en Centroamérica, 15% de las empresas permitirán a los colaboradores trabajar a distancia en días de partido.

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