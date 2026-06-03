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Michoacán.- El hallazgo de cuatro hombres asesinados a tiros y la muerte a balazos de una mujer, abrió la jornada de violencia que esta mañana cimbró al municipio de Zamora, Michoacán.
Esta ofensiva criminal ocurrió en menos de una hora en la colonia Primero de Mayo, de esta ciudad ubicada a 183 kilómetros de la capital michoacana.
Los informes señalan que vecinos de esa colonia reportaron un par de ataques a balazos y posteriormente el hallazgo de los cuerpos de cuatro hombres que flotaban en un canal de riego conocido como la Beatilla.
Al tiempo, también la muerte de una mujer en el acceso principal de una vivienda.
El multihomicidio y el feminicidio movilizó a personal policial y de la Fiscalía de Michoacán en esa zona de la entidad, colindante con el estado de Jalisco.
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