Estados | 03-06-26 | 14:29 | Actualizada | 03-06-26 | 14:29 |

Michoacán.- El hallazgo de cuatro hombres asesinados a tiros y la muerte a balazos de una mujer, abrió la jornada de violencia que esta mañana cimbró al municipio de Zamora, .

Esta ofensiva criminal ocurrió en menos de una hora en la colonia Primero de Mayo, de esta ciudad ubicada a 183 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que vecinos de esa colonia reportaron un par de ataques a balazos y posteriormente el hallazgo de los cuerpos de cuatro hombres que flotaban en un canal de riego conocido como la Beatilla.

Fotos: Jaime Valencia/Noticias Alerta Michoacán
Fotos: Jaime Valencia/Noticias Alerta Michoacán

Al tiempo, también la muerte de una mujer en el acceso principal de una vivienda.

El multihomicidio y el feminicidio movilizó a personal policial y de la Fiscalía de Michoacán en esa zona de la entidad, colindante con el estado de Jalisco.

afcl

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