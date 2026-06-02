El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán se ha consolidado como la entidad con los mejores resultados en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad, al presentar los hallazgos del estudio Radiografía de la Impunidad 2024.

El mandatario destacó que, de acuerdo con el análisis del Sistema de Justicia Penal en México elaborado por México Evalúa, la entidad registra el menor índice de impunidad del país, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Ramírez Bedolla señaló que este avance es producto del esfuerzo conjunto de las corporaciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos, así como del compromiso de quienes integran el sistema de justicia para garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia.

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Ramírez Bedolla presumen avances en procuración de justicia (02/06/2026). Foto: Especial

Asimismo, informó que desde el inicio de su administración, en octubre de 2021, el estado ha logrado una reducción del 70 por ciento en los homicidios dolosos.

El gobernador también resaltó indicadores que reflejan una mayor eficiencia en la impartición de justicia durante los últimos ocho meses. Entre ellos, destacó que el Poder Judicial emitió sentencias contra 472 personas; además, el 90 por ciento de los imputados presentados ante los tribunales fueron vinculados a proceso y el 93 por ciento de las solicitudes de cateo fueron autorizadas.

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“Esto no se trata únicamente de estadísticas, sino de una política pública orientada a fortalecer la procuración de justicia, garantizar la reparación del daño a las víctimas y mejorar la actuación de las instituciones ante los órganos jurisdiccionales”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales han permitido avanzar en el combate a la delincuencia y en la consolidación del estado de derecho en Michoacán.

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